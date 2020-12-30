Зеленський призначив посла України в Туркменістані

Президент Володимир Зеленський призначив Віктора Майка послом України в Туркменістані.
Указ №610/2020 оприлюднено на сайті глави держави.
"Призначити Майка Віктора Анатолійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Туркменістані", - йдеться в документі.
Віктор Майко раніше вже обіймав посаду посла України в Туркменістані з березня 2005 до травня 2010 року. Також із травня 2006 до травня 2010 року був послом України в Афганістані за сумісництвом.
З квітня 2010 по березень 2014 обіймав посаду заступника Міністра закордонних справ України.
У липні 2019 року Зеленський звільнив Валентина Шевальова з посади посла України в Туркменістані.
3 листопада 2020 року тимчасовим повіреним у справах України в Туркменістані було призначено Олександра Гончарова.