Зеленський призначив посла України в Туркменістані

Віктор Майко вже обіймав посаду посла в Туркменістані у 2005-2010 рр.

Президент Володимир Зеленський призначив Віктора Майка послом України в Туркменістані.

Указ №610/2020 оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Майка Віктора Анатолійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Туркменістані", - йдеться в документі.

Віктор Майко раніше вже обіймав посаду посла України в Туркменістані з березня 2005 до травня 2010 року. Також із травня 2006 до травня 2010 року був послом України в Афганістані за сумісництвом.

З квітня 2010 по березень 2014 обіймав посаду заступника Міністра закордонних справ України.

У липні 2019 року Зеленський звільнив Валентина Шевальова з посади посла України в Туркменістані.

3 листопада 2020 року тимчасовим повіреним у справах України в Туркменістані було призначено Олександра Гончарова.