У США через витік азоту загинули 6 працівників заводу

Внаслідок витоку рідкого азоту на птахофабриці в штаті Джорджія загинули щонайменше шість людей, ще 10 госпіталізовано.

Про це пише The Hill.

Офіційні особи заявили, що витік рідкого азоту стався в Prime Pak Foods близько 10 години ранку.

Представник пожежної охорони округу Холл Захарі Брекетт заявив, що п'ятьох загиблих знайшли на місці аварії, ще одна людина померла дорогою до лікарні.

Він також спростував попередні повідомлення у соціальних мережах про вибух. За його словами, причина витоку залишається невідомою.

Брекетт додав, що 120 працівників пройшли обстеження через можливі проблеми зі здоров'ям через витік, одного з них госпіталізували.

Серед госпіталізованих щонайменше п’ятеро робітників та чотири пожежники, останні з яких були госпіталізовані для оцінки “респіраторних скарг”.

За словами представників системи охорони здоров'я Північно-Східної Джорджії, троє з доправлениx до лікарні залишаються в критичному стані, ще п'ятеро - в задовільному.

Нагадаємо, 23 січня внаслідок зіткнення маршрутки з електричкою на Львівщині загинув чоловік.