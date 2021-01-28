General Motors до 2035 року відмовиться від авто з двигунами внутрішнього згоряння

Протягом наступних 14 років парк виробника матиме лише повністю електричні авто, позашляховики та легкі вантажівки.

Американський автовиробник General Motors оголосив про намір поступово відмовитись від пасажирських автомобілів, що працюють на бензині та дизелі, та спортивних автомобілів до 2035 року.

Про це повідомляє The Hill.

Найбільший виробник автомобілів у країні заявив, що протягом наступних 14 років його парк матиме лише повністю електричні авто, позашляховики та легкі вантажівки. Цей крок не стосуватиметься важких транспортних засобів, таких як комерційні вантажівки.

GM також заявила, що буде забезпечувати 100-відсоткову відновлювану енергію для живлення своїх операцій у США до 2030 року та глобальних об'єктів до 2035 року. Це на п'ять років випереджає попередньо оголошені плани компанії.

"General Motors приєднується до урядів та компаній по всьому світу, працюючи над створенням більш безпечного, екологічного та кращого світу", - йдеться у заяві Мері Барра, голови та генерального директора General Motors.

Компанія планує витратити 27 мільярдів доларів протягом наступних п'яти років на випуск 30 електромобілів, включаючи новий електричний пікап Hummer, який, як очікується, стане доступним для замовників пізніше цього року.

Заява GM оприлюднена через день після того, як президент Байден підписав низку розпоряджень щодо боротьби зі зміною клімату.

Нагадаємо, що Японія має намір відмовитися від автомобілів з бензиновими двигунами в найближчі 15 років.