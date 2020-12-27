BMW до 2023 року зробить 20% своїх авто електричними

У цьому році доля електричних авто у BMW складає лише 8% від загальної кількості.

Німецький автовиробник BMW планує активізувати виробництво електромобілів. Про це заявив генеральний директор компанії Олівер Ціпсе, передає Reuters.

"Ми значно збільшуємо кількість електромобілів. У період з 2021 по 2023 рік ми побудуємо на чверть мільйона електромобілів більше, ніж раніше планувалося", - заявив Ціпсе.

За словами генерального директора компанії, BMW хоче, щоб до 2023 року приблизно кожен п'ятий автомобіль, який є на ринку, працював на електричному двигуні, порівняно з 8% цього року.

Менеджер також повторив свій заклик пришвидшити розширення інфраструктури зарядни станцій.

"На сьогодні щотижня потрібно вводити в експлуатацію 15 тис. приватних та близько 1300 державних пунктів зарядки. На жаль, ми далекі від цього", - сказав він.

Нагадаємо, Японія має намір відмовитися від автомобілів з бензиновими двигунами в найближчі 15 років.