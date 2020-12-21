Турецькі бойові корвети для ВМС України будуватиме миколаївський завод "Океан"

Корветну програму з побудови кораблів за турецькою технологією для Військово-морських сил України будуть реалізовувати на миколаївському заводі "Океан".

Підприємство уклало меморандум з Державним оборонним концерном Турецької Республіки, йдеться у повідомленні пресслужби заводу.

"З метою локалізації корветної програми Державним оборонним концерном Турецької Республіки був проведений аудит технічної спроможності суднобудівних підприємств України. Суднобудівний завод “Океан” обрано та включено в корветну програму з урахуванням унікальних технічних можливостей підприємства, наявності професійних кадрів та поточної програми модернізації виробничих активів", - йдеться у повідомленні.

Меморандум передбачає укладення окремих контрактів між сторонами в чітко обумовлені строки та конкретні кроки співпраці у межах корветної програми. Кількість кораблів, які планують побудувати, на підприємстві поки не озвучили.

Корвети - один з найчисельніших класів сучасних бойових кораблів, призначених для дозорної і конвойної служби, протичовнової і протиповітряної оборони військово-морських баз і пунктів базування.

Нагадаємо, що 14 грудня Україна підписала угоду з турецькими компаніями про передачу технологій та виробництво корветів і ударних безпілотників для потреб Збройних Сил України.

Ці проєкти мають радикальним чином посилити бойові спроможності Військово-Морських Сил ЗС України задля підвищення безпеки у Чорноморсько-Азовському регіоні.

У жовтні у межах візиту президента України Володимира Зеленського до Анкари було підписано Меморандум про наміри між Міністерством оборони України та Державним агентством з питань оборонної промисловості Туреччини в галузі оборонно-промислових проєктів.

У той самий час було підписано Рамкову військову угоду між Україною та Туреччиною. Документ передбачає розширення та поглиблення чинного українсько-турецького співробітництва у сфері оборони, а також визначає порядок такої співпраці.