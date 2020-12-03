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Uber хоче продати свій підрозділ з розробки літаючого таксі

Uber також веде переговори про продаж свого бізнесу з виробництва безпілотних автомобілів.

Uber хоче продати свій підрозділ з розробки літаючого таксі
Фото: birdinflight.com

Uber Technologies веде переговори про продаж свого підрозділу по розробці аеротаксі Uber Elevate аерокосмічній компанії Joby Aviation.

Про це повідомляє новинний сайт Axios з посиланням на джерела.

Uber не дав оперативної відповіді на запит Reuters. Акції компанії виросли більш ніж на 6% після цієї новини.

Зазначається, що Uber працювала над декількома напрямками бізнесу, включаючи розробку безпілотних автомобілів, проект Elevate і мережу логістики вантажних перевезень.

На сьогодні Uber також веде переговори про продаж свого бізнесу з виробництва безпілотних автомобілів.

У травні Uber скоротила свій штат на 23% в рамках жорсткого скорочення витрат на тлі пандемії COVID-19. Компанія вирішила зосередитися на своїх основних напрямках перевезення пасажирів і доставки їжі.

Нагадаємо, у травні Uber оголосила про закриття сервісу доставки їжі в Україні і ще семи країнах світу.

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