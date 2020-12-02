Загальнонаціональний локдаун: у Кабміні розповіли, що буде з міжміським сполученням

Про зупинку міжміського чи міжнародного транспорту наразі не йдеться.

Закривати міжміське та міжнародне сполучення в рамках можливого оголошення локдауну станом на сьогодні уряд не планує.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Якщо будуть ухвалюватися рішення про додаткові карантинні обмеження, на скільки я бачив висновки експертів, то про зупинку міжміського чи міжнародного транспорту не йдеться", - розповів він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні запровадять у будь-якому разі.

Як повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, на ухвалення рішення про локдаун будуть впливати ряд факторів: показники заповнення лікарень, кількість тестувань, кількість тих, хто захворів, ефективність локдауну вихідного дня.

Депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко, повідомила, що в Україні не вводитимуть локдаун до католицького Різдва, яке відзначається 25 грудня.

За словами голови МОЗ Максима Степанова, проєкт рішення про локдаун "ще навіть не готували". Про оголошення загальнонаціонального карантину повідомлять за 7-10 днів.