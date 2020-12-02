Кабмін готує тотальне тестування українців на COVID-19

Кабінет міністрів України працює над проєктом тотального тестування населення на коронавірус.
Про це в інтерв'ю журналу "Кореспондент" заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Пріоритети - Київ і область, обласні центри і великі міста з населенням понад 100 тисяч осіб", - повідомив Шмигаль.
Він також попередив бізнес про запровадження обмежень в кінці цього року.
"Якими вони будуть - ми якраз зараз обговорюємо з усіма зацікавленими сторонами. Нам треба підвести підсумки карантину вихідного дня, щоб зрозуміти його ефективність і скласти план дій на кінець року", - підкреслив Шмигаль.
Нагадаємо, Словаччина упродовж 7 листопада вдруге протестувала все населення на коронавірус.
Тестування повторно провели приблизно на половині території країни, в регіонах з найбільшою кількістю інфікованих, виявлених в першому раунді.