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ВООЗ посилила правила носіння масок

У погано провітрюваних приміщеннях маски радять носити завжди, незалежно від дистанції.

ВООЗ посилила правила носіння масок
Фото: Макс Требухов

Всесвітня організація охорони здоров'я посилила правила носіння масок під час пандемії. В оновленому керівництві з використання медичних масок під час поширення коронавірусу рекомендовано носити маски всередині і поза приміщеннями, якщо при цьому неможливо дотримуватися соціальної дистанції.

Нові правила носіння масок опубліковані на сайті ВООЗ.

Зокрема, зазначається, що людям слід носити маски поза приміщеннями, якщо неможливо дотримуватися дистанції як мінімум метр. Також маску необхідно надягати в приміщеннях, таких як школи і магазини, якщо всередині не можна дотримуватися дистанції.

У погано провітрюваних приміщеннях ВООЗ радить носити маски завжди, незалежно від дистанції.

Ці рекомендації ВООЗ поширюються на дорослих і дітей старше 12 років. Люди з груп ризику (літні та ті, що мають хронічні захворювання) повинні носити маску при неможливості дотримуватися дистанції.

Дітям до п'яти років ВООЗ не рекомендує носити маску. Для дітей старшого віку - від 6 до 11 років - рішення про носіння маски повинно прийматися виходячи з епідеміологічної обстановки і вміння дитини поводитися з маскою, а також можливості контролю з боку дорослого.

Раніше у ВООЗ заявляли, що якщо 95% людей носитимуть маски, необхідності у локдаунах не буде.

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