В Україні зафіксовано ще 13 141 новий випадок ковіду, ​13 882 пацієнти одужали

Всього за весь час пандемії захворіло 758 264 особи.

За минулу добу в Україні зафіксували 13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за минулу добу 1 447 осіб; 169 пацієнтів померли, 13 882 - одужали.

За добу було здійснено 67 626 тестувань, зокрема методом ПЛР – 44 445, методом ІФА – 23 181.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 758 264 особи; 369 054 пацієнти одужали. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 12 717 осіб.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 74 012 випадків;

Вінницька область – 17 715 випадків;

Волинська область – 24 791 випадок;

Дніпропетровська область – 40 148 випадків;

Донецька область – 23 752 випадки;

Житомирська область – 30 233 випадки;

Закарпатська область – 23 646 випадків;

Запорізька область – 32 555 випадків;

Івано-Франківська область – 37 546 випадків;

Київська область – 39 503 випадки;

Кіровоградська область – 5 506 випадків;

Луганська область – 6 467 випадків;

Львівська область – 47 477 випадків;

Миколаївська область – 19 448 випадків;

Одеська область – 46 985 випадків;

Полтавська область – 23 291 випадок;

Рівненська область – 31 798 випадків;

Сумська область – 30 354 випадки;

Тернопільська область – 28 375 випадків;

Харківська область – 56 361 випадок;

Херсонська область – 10 659 випадків;

Хмельницька область – 30 228 випадків;

Черкаська область – 24 046 випадків;

Чернівецька область – 34 150 випадків;

Чернігівська область – 19 218 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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