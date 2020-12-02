В Україні зафіксовано ще 13 141 новий випадок ковіду, ​13 882 пацієнти одужали

За минулу добу в Україні зафіксували 13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за минулу добу 1 447 осіб; 169 пацієнтів померли, 13 882 - одужали.
За добу було здійснено 67 626 тестувань, зокрема методом ПЛР – 44 445, методом ІФА – 23 181.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 758 264 особи; 369 054 пацієнти одужали. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 12 717 осіб.
Статистика у регіонах:
- м. Київ – 74 012 випадків;
- Вінницька область – 17 715 випадків;
- Волинська область – 24 791 випадок;
- Дніпропетровська область – 40 148 випадків;
- Донецька область – 23 752 випадки;
- Житомирська область – 30 233 випадки;
- Закарпатська область – 23 646 випадків;
- Запорізька область – 32 555 випадків;
- Івано-Франківська область – 37 546 випадків;
- Київська область – 39 503 випадки;
- Кіровоградська область – 5 506 випадків;
- Луганська область – 6 467 випадків;
- Львівська область – 47 477 випадків;
- Миколаївська область – 19 448 випадків;
- Одеська область – 46 985 випадків;
- Полтавська область – 23 291 випадок;
- Рівненська область – 31 798 випадків;
- Сумська область – 30 354 випадки;
- Тернопільська область – 28 375 випадків;
- Харківська область – 56 361 випадок;
- Херсонська область – 10 659 випадків;
- Хмельницька область – 30 228 випадків;
- Черкаська область – 24 046 випадків;
- Чернівецька область – 34 150 випадків;
- Чернігівська область – 19 218 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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