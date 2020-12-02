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В Україні зафіксовано ще 13 141 новий випадок ковіду, ​13 882 пацієнти одужали

Всього за весь час пандемії захворіло 758 264 особи.

В Україні зафіксовано ще 13 141 новий випадок ковіду, ​13 882 пацієнти одужали
Фото: kyivcity.gov.ua

За минулу добу в Україні зафіксували 13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 744 дитини та 579 медпрацівників. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за минулу добу 1 447 осіб; 169 пацієнтів померли, 13 882 - одужали.

За добу було здійснено 67 626 тестувань, зокрема методом ПЛР – 44 445, методом ІФА – 23 181.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 758 264 особи; 369 054 пацієнти одужали. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 12 717 осіб.

Статистика у регіонах:

  •  м. Київ – 74 012 випадків;
  • Вінницька область – 17 715 випадків;
  • Волинська область – 24 791 випадок;
  • Дніпропетровська область – 40 148 випадків;
  • Донецька область – 23 752 випадки;
  • Житомирська область – 30 233 випадки;
  • Закарпатська область – 23 646 випадків;
  • Запорізька область – 32 555 випадків;
  • Івано-Франківська область – 37 546 випадків;
  • Київська область – 39 503 випадки;
  • Кіровоградська область – 5 506 випадків;
  • Луганська область – 6 467 випадків;
  • Львівська область – 47 477 випадків;
  • Миколаївська область – 19 448 випадків;
  • Одеська область – 46 985 випадків;
  • Полтавська область – 23 291 випадок;
  • Рівненська область – 31 798 випадків;
  • Сумська область – 30 354 випадки;
  • Тернопільська область – 28 375 випадків;
  • Харківська область – 56 361 випадок;
  • Херсонська область – 10 659 випадків;
  • Хмельницька область – 30 228 випадків;
  • Черкаська область – 24 046 випадків;
  • Чернівецька область – 34 150 випадків;
  • Чернігівська область – 19 218 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив за впровадження в Україні тритижневого локдауну для збалансування зростання захворюваності на коронавірус. Раніше голова МОЗ повідомив, що так званий "карантин вихідного дня", який діяв впродовж останніх трьох тижнів, не дав очікуваного результату.

З 29 листопада Україна посідає 17-те місці у світі за кількістю хворих на ковід, перед нею – ПАР.

Інфекціоністка, завкафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська вважає, що офіційна статистика не відображає реальних масштабів захворювання і насправді інфікованих людей набагато більше. За її словами, Україні ще далеко до піку епідемії коронавірусу, який настане у грудні-січні.

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