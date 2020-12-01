Криклій не виключає обмежень в роботі транспорту при локдауні

"Обмеження обговорюватися можуть, але принципово весь транспорт працюватиме", - заявив Криклій.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій не виключає запровадження обмежень у роботі транспорту в період локдауну.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Обмеження обговорюватися можуть, але принципово весь транспорт працюватиме - внутрішньообласний, міжміський, міський і всі інші види транспорту", - сказав Криклій.

Міністр підтвердив, що в Кабміні тривають консультації щодо конкретних дат локдауну.

"Але що стосується роботи громадського транспорту, залізничного, авіатранспорту - його робота зупинятися не буде... Я не скажу, чи буде повний локдаун, наразі тривають консультації. Але транспорт зупинятися не буде. Я буду на цьому як міністр інфраструктури наполягати", - додав Криклій.

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив за впровадження в Україні тритижневого локдауну для збалансування зростання захворюваності на коронавірус.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що варіант локдауну не можна скасовувати, "вірогідність його велика". На це будуть впливати показники заповнення лікарень, кількість тестувань, кількість тих, хто захворів, і ефективність локдауну вихідного дня.