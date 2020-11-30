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Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов

МОЗ не пропонуватиме продовження карантину вихідного дня.

Карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту, - Степанов
Фото: facebook/Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня не досяг очікуваного ефекту, тому МОЗ не рекомендуватиме продовжувати його.

Про це Степанов сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Остаточні результати ми побачимо наступного тижня, як спрацювали всі без винятку карантини вихідного дня впродовж трьох пар вихідних, які були. Але хочу однозначно сказати, що ми пам'ятаємо, як пройшли перші вихідні, коли, м'яко кажучи, не дотримувалися карантину вихідного дня. Але все-таки бачимо тенденцію до зменшення динаміки зростання... Ми не досягли того ефекту, на який розраховували спочатку, українці не дотримувалися карантину в повному обсязі, як ми прописували", - сказав він.

На запитання про можливість продовження карантину вихідного дня, міністр відповів: "Не думаю, що ми будемо робити таку пропозицію".

Нагадаємо, народний депутат Давид Арахамія заявив, що Кабмін розмірковує над введенням "інтелектуального локдауну", який буде враховувати реалії захворювання на коронавірус у кожному регіоні. За його словами, ймовірність повного локдауну - 90%. Цей локдаун має бути "скоригований на реалії в кожному регіоні, в тому числі громадський транспорт".

Сьогодні Офіс президента анонсував нараду, щоб визначитися, чи потрібен повний локдаун і коли.

Речниця президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що можливість запровадження локдауну в Україні зберігається, але точну дату ще не визначено.

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