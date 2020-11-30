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У МОЗ назвали кількість учнів і вчителів, які захворіли на коронавірус

На самоізоляції через контакт із хворим на COVID-19 перебувають 121 тис. учнів і 7 800 вчителів, усього класів -  4 741.

У МОЗ назвали кількість учнів і вчителів, які захворіли на коронавірус
Фото: EPA/UPG

З початку навчального року, 1 вересня, в Україні на коронавірус захворіло майже 12 тисяч учнів та 24,5 тисячі вчителів. 

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Усього наразі хворіє 5 195 учнів на коронавірусну хворобу, з 1 вересня захворіло майже 12 тисяч учнів, наразі хворіє 9 600 вчителів, з 1 вересня захворіло 24 496", - сказав Ляшко.

За його словами, на самоізоляції через контакт із хворим на COVID-19 перебувають 121 тис. учнів і 7 800 вчителів, усього класів -  4 741.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 30 листопада, в Україні зафіксували 9 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 570 дітей і 360 медпрацівників.

Інфекціоністка, завкафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська вважає, що офіційна статистика не відображає реальних масштабів захворювання і насправді інфікованих людей набагато більше. За її словами, Україні ще далеко до піку епідемії коронавірусу, який настане у грудні-січні.

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