Кількість хворих на ковід у світі перевищила 63 млн осіб

Станом на ранок 30 листопада у світі зареєстрували 502 335 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Померли за добу 7 299 пацієнтів.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Усього у світі зафіксовано 63 072 905 випадків інфікування. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 1 465 186 пацієнтів. Вилікувалися 43,5 млн.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Росія та Франція. Україна перебуває на 17-му місці світового рейтингу і на восьмому у Європі.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 30 листопада, в Україні зафіксували 9 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Інфекціоністка, завкафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська вважає, що Україні ще далеко до піку епідемії, який, за її словами, почнеться у грудні - січні.

З даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо 95% людей носитимуть маски під час пандемії коронавірусу, не буде потреби в локдаунах.