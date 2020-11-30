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Байден призначить Псакі на посаду прессекретарки Білого дому

Крім Псакі, до команди адміністрації президента США увійдуть ще шестеро жінок.

Байден призначить Псакі на посаду прессекретарки Білого дому

Кандидат у президенти США Джо Байден призначить прессекретаркою Білого дому Дженніфер Псакі, яка раніше працювала прессекретаркою президента Барака Обами, представницею Держдепу і директоркою зі зв'язків із громадськістю Білого дому.

Про це повідомляють на сайті команди Байдена.

Зазначається, що крім Псакі, до команди адміністрації Байдена увійдуть ще шестеро жінок.

"Я з гордістю оголошую сьогодні про першу високопоставлену команду зі зв'язків з громадськістю Білого дому, яка повністю складається з жінок", - сказав Байден.

Так, першою заступницею прессекретарки стане Карін Жан-П'єр. Посаду директора зі зв'язків із громадськістю Білого дому займе Кейт Бедінгфілд, її заступницею буде Пілі Тобар. Ешлі Етьєн стане директоркою зі зв'язків з громадськістю віцепрезидентки Камали Гарріс.

Головною речницею Гарріс і старшою радницею буде Сімона Сандерс. Елізабет Александер буде директоркою зі зв'язків з громадськістю першої леді США - Джилл Байден.

Нагадаємо, Дженніфер Псакі під час роботи в адміністрації Обами часто критикувала Росію за агресію проти України та методи ведення інформаційної війни. У травні 2015 року Псакі перейшла на посаду директорки з комунікацій Обами. Під час свого останнього брифінгу в дипломатичному відомстві вона пообіцяла і надалі відстоювати позицію офіційного Вашингтона щодо підтримки України.

На посаді прессекретаря Державного департаменту США Псакі змінив контрадмірал Джон Кірбі.

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