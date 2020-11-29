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Уряд Чехії пішов на послаблення локдауну через поліпшення ситуації з ковідом

З 3 грудня у країні знову відкриють усі магазини й ресторани.

Уряд Чехії пішов на послаблення локдауну через поліпшення ситуації з ковідом
Фото: EPA/UPG

У зв'язку з істотним поліпшенням ситуації з епідемією COVID-19 влада Чехії послаблює запровадженні раніше суворі карантині обмеження. Згідно з ухваленим у неділю, 29 листопада, рішенням уряду, з 3 грудня у країні знову відкриються всі магазини роздрібної торгівлі й ресторани, передає DW.

Утім, для закладів торгівлі діятимуть обмеження щодо допустимої кількості клієнтів - одна людина на 15 квадратних метрів. Так само залишається чинною норма про обов'язкове носіння масок навіть на відкритому повітрі.

Наступного тижня скасують дію комендантської години у нічний час. Крім того, буде дозволено збиратися до 50 осіб на вулиці та до 10 у приміщенні. Максимальна кількість вірян під час богослужінь не має перевищувати 30 осіб.

Музеї та галереї зможуть працювати з обмеженнями, але театри і кінотеатри залишатимуться закритими. Так само з обмеженнями можна буде займатися спортом у закритих приміщеннях.

Ще нещодавно Чехія з її населенням у 10,7 мільйона осіб мала один із найвищих показників темпів інфікування коронавірусом у Європі. Однак зараз ситуація істотно поліпшилася - за останні 24 години було зафіксовано 2667 нових випадків інфікування. Влада країни знизила ступінь наявної загрози через поширення коронавірусу з четвертого до третього рівня.

Загалом з початку епідемії в Чехії було зареєстровано 518 649 підтверджених випадків інфікування SARS-Cov-2 і 8 054 випадки смерті пацієнтів, у яких діагностували COVID-19.

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