Відомо про щонайменше 70 затриманих у всій країні.

У Мінську та інших білоруських містах протестувальники проти режиму Олександра Лукашенка з опівдня збираються в колони.

Про це пише "Інтерфакс-Захід".

У білоруській столиці колона, яка налічує близько 200 чоловік, пройшла вулицею Карла Лібкнехта (мікрорайон Грушівка).

Крім того, невеликі колони протестуючих помічено в мікрорайонах Малинівка, Брілевичі, Уруччя і Лошіца.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Раніше очевидці повідомляли, що в центр Мінська рухається військова техніка.

Спецтехніку, в тому числі, автозаки і водомет, виявили на проспекті Незалежності. Вона висувається з Уруччя, де базується військова частина 3214 внутрішніх військ МВС Білорусії.

Про рух військової техніки повідомляють і в інших районах міста.

Посилено заходи безпеки на Жовтневій площі і біля адміністрації президента, площа оточена металевими огорожами.

Очевидці повідомляють про скупчення силовиків і біля стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

Додамо, у Мінську закрита низка станцій метро, обмежено доступ в інтернет.

Протестують також у Бресті та Малинівці.

Оновлення. У Білорусі почалися затримання. Силовики у деяких випадках застосовують сльозогінний газ та, можливо, світлошумові гранати.

За даними правозахисного центру “Вясна”, станом на 14.50 відомо про щонайменше 70 затриманих у всій країні, в тому числі в Мінську, Боровлянах, Лісовому, Дзержинську, Могильові, Вітебську, Гродно.

Серед затриманих у Мінську – член основного складу Координаційної ради Дмитро Крук, його телефон недоступний. Також там затримали лікаря-невролога Руслана Бадамшіна і директорку Центру правової трансформації (Lawtrend) Ольгу Смолянко.

У Бресті затримали журналіста «Брестської газети» і TUT.BY Станіслава Коршунова.

Силовики затримували людей серед іншого в Лошиці, біля «Гіппо». На відео видно, як одного із затриманих б'ють палицею.

Нагадаємо, 28 листопада у різних містах Білорусі пройшли акції солідарності із затриманими лікарем швидкої допомоги і журналісткою інтернет-виданняяTUT.by під назвою "Нуль проміле".

Додамо, легітимність Олександра Лукашенка як президента Білорусі в Євросоюзі не визнають. У МЗС України заявили, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.

Цього тижня Україна долучилася до санкцій ЄС проти Білорусі.