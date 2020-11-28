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Тихановська: Постраждалих і затриманих у Білорусі – близько 30 тисяч

Близько 132 людей наразі є політув’язненими, загинули восьмеро людей.

Тихановська: Постраждалих і затриманих у Білорусі – близько 30 тисяч
Светлана Тихановская
Фото: EPA/UPG

У Білорусі тих, хто постраждав чи був затриманим під час протестів, налічується близько 30 тисяч.

Про це заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода" лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська.

"Ті, хто постраждав, був затриманий, тих, які будь-яким чином були залучені, близько 30 тисяч", - розповіла Тихановська.

За її словами, близько 132 людей наразі є політув’язненими, загинули восьмеро людей.

Нагадаємо, в Білорусі тривають протести через результати виборів, згідно з якими Олександра Лукашенка було оголошено переможцем. Мітингарі наполягають, що результати були сфальсифіковані.

У неділю, 22 листопада, в Білорусі під час "Маршу проти фашизму" відбулися масові затримання. Наразі відомо про понад 380 затриманих.

Легітимність Олександра Лукашенка як президента Білорусі в Євросоюзі не визнають. У МЗС України заявили, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.

Цього тижня Україна долучилася до санкцій ЄС проти Білорусі.

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