ЄС та Велика Британія знову відновили переговори щодо Brexit

Напередодні в ЄС заявили, що у переговорному процесі "зберігаються суттєві розбіжності".

Парламентер ЄС щодо Brexit Мішель Барньє сьогодні прибув у Лондон для відновлення переговорів з Великою Британією щодо перехідного періоду.

Про це повідомляє BBC.

Напередодні поїздки до Великобританії, він заявив, що у переговорному процесі "зберігаються суттєві розбіжності".

Після прибуття Барньє сказав, що працюватиме з "терпінням і рішучістю".

Раніше прем'єр-міністр великої Британії Борис Джонсон наполягав, що ймовірність угоди залежить від ЄС.

Нагадаємо, 20 листопада прямі переговори про Brexit були припинені після того, як один з членів переговорної групи від ЄС отримав позитивний тест на коронавірус.

22 жовтня стало відомо, що ЄС і Британія поновлюють переговори про торгівлю після Brexit. Якщо обидві сторони не домовляться про інше, переговори будуть проходити щодня, включаючи вихідні. Як відомо, дедлайном для підписання нової торговельної угоди між Об’єднаним Королівством і ЄС за підсумками нових реалій після Brexit є кінець жовтня цього року.

Наприкінці вересня Палата громад парламенту Британії остаточно підтримала законопроєкт про внутрішній ринок, який суперечить частині угоди про Brexit.

На початку вересня головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" вийти з переговорів щодо Brexit без торговельної угоди.

У січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.