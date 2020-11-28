Перерахунок голосів у найбільшому окрузі Вісконсина приніс Байдену додаткові голоси

Кампанія Трампа зажадала перерахунку голосів в двох найбільш густонаселених округах штату.

Перерахунок голосів в найбільшому окрузі Вісконсина приніс додаткові голоси для обраного президента Джо Байдена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ЗМІ.

Перерахунок провели на вимогу виборчої кампанії президента Дональда Трампа. Після перерахунку в окрузі Мілуокі Байден набрав додаткові 132 голоси з майже 460 тисяч поданих.

Кампанія Трампа зажадала перерахунку голосів в двох найбільш густонаселених округах Вісконсина. У цьому штаті Трамп поступився Байдену з понад 20 тисячами голосів.

Два перерахунки обійдуться кампанії Трампа в 3 мільйони доларів. Очікується, що округ Дейн завершить перерахунок голосів в неділю.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що залишить Білий дім за умови, якщо Колегія виборників підтримає на голосуванні його суперника від Демократичної партії Джо Байдена.

Остаточні результати президентських виборів у США стануть відомі в грудні, після голосування колегії виборників. Переможе той кандидат, хто набере щонайменше 270 з 538 голосів виборників.

Голосування у США проходить в два етапи: спочатку громадяни обирають виборників у кожному штаті, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Число виборників від кожного штату дорівнює кількості його представників у Конгресі.