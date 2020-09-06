В уряді Британії заявили, що не бояться вийти з переговорів щодо Brexit без угоди

Головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" піти з переговорів щодо Brexit без торговельної угоди.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Mail.online.

"Ось що значить бути незалежною країною, це те, за що голосував британський народ, і це те, що станеться в кінці року. Я не думаю, що ми цього взагалі боїмося. Ми хочемо повернути собі владу контролювати наші кордони, і це найголовніше", - сказав Фрост.

За його словами, британський уряд був повністю готовий до торгівлі з Європейським Союзом без формальної угоди.

Фрост сказав своєму колезі з ЄС Мішелю Барньє, що Британія не стане "державою-клієнтом" Брюсселя, прийнявши обмеження на рибальські права і вето на свої закони.

"Багато що з того, що ми намагаємося зробити в цьому році, - це змусити їх зрозуміти, що ми маємо на увазі те, що говоримо, і вони повинні серйозно ставитися до нашої позиції", - заявив британський перемовник.

Нагадаємо, 49% британців звинувачують Росію у втручанні в референдум щодо Brexit. Здебільшого такої позиції притримуються ті, хто голосував проти виходу з ЄС.

Раніше повідомлялося, що британський міністр заявив, що немає жодних доказів втручання РФ у голосування щодо Brexit.Напередодні комітет з розвідки повідомив, що такі докази є.

Референдум щодо виходу Великобританії з Євросоюзу пройшов у 2016 році, а фактично британський парламент погодив його тільки узимку 2020-го.