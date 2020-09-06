Фото: EPA/UPG

Біля узбережжя Шрі-Ланки четвертий день гасять пожежу на нафтовому танкері MT New Diamond. Про це повідомляють військово-морські сили країни, передає Associated Press.

З вогнем борються чотири буксири, три кораблі ВМС Шрі-Ланки та шість індійських кораблів. Рятувальники кажуть, що пожежу на кораблі взяли під контроль, але досі не загасили.

В Управлінні охорони морського середовища Шрі-Ланки заявили, що держава не має ресурсів та спроможності боротися з такою масштабною катастрофою і звернулися за допомогою до інших країн регіону.

В неділю до рятувальників приєднаються ще 10 британських і голландських фахівців, включаючи фахівців з рятувальних операцій, оцінювачів стихійних лих і юридичних консультантів.

Відомо, що танкер перевозив майже 2 мільйони барелів сирої нафти з порту Міна-Аль-Ахмаді в Кувейті в індійський порт Парадип, де в індійської державної нафтової корпорації є нафтопереробний завод.

Пожежа почалася в котлі машинного відділення. На танкері перебували 23 члени екіпажу - 18 філіппінців і п'ять греків. У результаті пожежі загинув один член екіпажу, ще троє отримали поранення.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, біля узбережжя острова Маврикій в Індійському океані розколовся японський танкер Wakashio, який перевозив нафту. Острів Маврикій всесвітньо відомий кораловими рифами і є заповідником рідкісних тварин. У зв’язку з аварією в країні оголосили режим надзвичайної екологічної ситуації.