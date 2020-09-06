Британський глава МЗС назвав отруєння Навального гангстеризмом

Рааб вважає, що використання речовини групи "Новачок" не може вважатися внутрішньою справою РФ.

Глава міністерства зовнішніх справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що версія про причетність влади РФ до отруєння опозиціонера Олексія Навального - найбільш правдоподібна, а використання речовини групи "Новачок" - гангстеризм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на слова політика в ефірі ВВС.

"Я думаю, що складно прийти до якогось альтернативного пояснення, з огляду на попередню російську державну практику використання такої речовини в Солсбері, з огляду на труднощі отримання, зберігання і вже тим більше використання "Новачка", це ж дуже небезпечна речовина", - сказав глава МЗС Британії.

За його словами, використання речовини групи "Новачок" не може вважатися внутрішньою справою РФ.

"Використання хімічної зброї в такому контексті - це чистої води гангстеризм, а у Росії є міжнародні зобов'язання не використовувати подібні речовини", - зауважив Рааб.

Глава МЗС Британії також зазначив, що необхідно провести розслідування за підтримки Організації з заборони хімічної зброї. Росія повинна співпрацювати в цьому процесі.

Нагадаємо, лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що російського опозиційного політика Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".

20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Він не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення Навального за кордон на лікування, а 22 серпня він був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявили, що отруєння не було.

Фахівці німецької клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. У Кремлі ж заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.

Пізніше німецькі лікарі запросили в Болгарії дані про отруєння Омеляна Гебрева, який був отруєний агентами російського ГРУ речовиною, схожою на "Новачок". У Німеччині також попередили Росію про санкції в разі доведення отруєння Навального.