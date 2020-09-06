Британський глава МЗС назвав отруєння Навального гангстеризмом

Глава міністерства зовнішніх справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що версія про причетність влади РФ до отруєння опозиціонера Олексія Навального - найбільш правдоподібна, а використання речовини групи "Новачок" - гангстеризм.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на слова політика в ефірі ВВС.
"Я думаю, що складно прийти до якогось альтернативного пояснення, з огляду на попередню російську державну практику використання такої речовини в Солсбері, з огляду на труднощі отримання, зберігання і вже тим більше використання "Новачка", це ж дуже небезпечна речовина", - сказав глава МЗС Британії.
За його словами, використання речовини групи "Новачок" не може вважатися внутрішньою справою РФ.
"Використання хімічної зброї в такому контексті - це чистої води гангстеризм, а у Росії є міжнародні зобов'язання не використовувати подібні речовини", - зауважив Рааб.
Глава МЗС Британії також зазначив, що необхідно провести розслідування за підтримки Організації з заборони хімічної зброї. Росія повинна співпрацювати в цьому процесі.
Нагадаємо, лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що російського опозиційного політика Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".
20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Він не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення Навального за кордон на лікування, а 22 серпня він був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявили, що отруєння не було.
Фахівці німецької клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. У Кремлі ж заявили, що німецькі лікарі "поквапилися з висновками", і відмовилися розпочати кримінальне розслідування.
Пізніше німецькі лікарі запросили в Болгарії дані про отруєння Омеляна Гебрева, який був отруєний агентами російського ГРУ речовиною, схожою на "Новачок". У Німеччині також попередили Росію про санкції в разі доведення отруєння Навального.