Посол України в Німеччині закликав ввести ембарго на поставки нафти та газу з РФ

На думку дипломата, отруєння Навального - це удар в обличчя німецькій владі.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник запропонував ввести тримісячне ембарго на поставки нафти і газу з Росії у відповідь на отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Таку заяву дипломат зробив в інтерв'ю агентству dpa, опублікованому 6 вересня, передає DW.

"Прийшов час нарешті вразити панів в Кремлі жорсткою реакцією", - заявив український посол, додавши, що припинення проєкту "Північний потік - 2", як того вимагає низка німецьких політиків, недостатньо.

На думку Мельника, режим президента РФ Володимира Путіна "повинен бути позбавлений найважливішого джерела доходів за свою агресивну політику".

Український посол також закликав припинити всі європейські інвестиції в економіку Росії.

"Підступний замах на отруєння Навального за допомогою хімічної зброї масового ураження - це не тільки неприкрита загроза смерті всім критикам Путіна. Це удар в обличчя канцлеру [ФРН Ангели Меркель], Федеральному уряду і німецькій громадськості, які були свідомо принижені", - вважає дипломат.

На його думку, Путін раніше вже явно демонстрував, що реакція Берліна на його попередні дії не мають для нього жодного значення.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас допустив, що отруєння Навального може вплинути на будівництво газогону "Північний потік-2".

Нагадаємо, 20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Він не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення Навального за кордон на лікування, а 22 серпня він був транспортований до Німеччини.

Фахівці німецької клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. Пізніше лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок". Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявляли, що отруєння не було.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Навальний став жертвою злочину, бо його "хотіли змусити замовчати". Вона зробила щодо Росії жорстку заяву, але при цьому виступила на захист "Північного потоку-2".

3 вересня сенатор США Коттон закликав Німеччину зупинити "Північний потік-2", щоб притягти росіян до відповідальності за отруєння Навального.