МЗС Литви звинуватило Євросоюз у бездіяльності щодо Білорусі

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що бездіяльність Європейського Союзу щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Financial Times, опублікованому в неділю, 6 вересня.

"Іноді ми реагуємо занадто пізно, і наші заходи фрагментовані і не справляють жодного враження на суспільство або людей при владі", - зазначив глава МЗС Литви.

Лінкявічус вважає, що ЄС повинен заохочувати демократію та протистояти впливу Росії на Білорусь, надавши "конкретну допомогу" білоруській опозиції.

"Коли ми не будемо дотримуватися своїх національних зобов'язань, це зруйнує наш власний фундамент (...) Білоруський народ не повинен відчувати себе самотнім", - наголосив очільник МЗС Литви.

Лінкявічус заявив, що хотів би, щоб ЄС застосував санкції, як це зробили Литва, Латвія та Естонія щодо президента Олександра Лукашенка та інших білоруських чиновників.

Нагадаємо, у Білорусі 29-й день тривають протести, спричинені результатами виборів президента. Згідно даним ЦВК, Олександр Лукашенко набрав понад 80% голосів.

Литва, Латвія та Естонія оголосили персонами нон ґрата 30 білорусів. Серед них - президент Білорусі Олександр Лукашенко та його син Віктор.

24 серпня з Литви у Білорусь запустили повітряні кульки, білоруські військові задіяли вертольоти.

22 серпня Лукашенко заявив, що через "альтернативного президента" у Білорусь можуть ввести війська НАТО. В Альянсі цю інформацію спростували. Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав владу Білорусі не виправдовувати насильство щодо протестувальників "загрозою НАТО".