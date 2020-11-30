Байден травмував ногу під час гри зі своїм собакою

Кандидат у президента США Джо Байден, котрий лідирує за підсмуками всенародного голосування, отримав травму ноги під час гри зі своїм собакою. Результати повторної комп'ютерної томографії показали незначні переломи кісток стопи.

Про це повідомив лікар Байдена Кевін О'Коннор, передає видання Axios.

Подальша комп'ютерна томографія "підтвердила волосяні (невеликі) переломи бічних і проміжних клиноподібних кісток Байдена, які є всередині стопи", - йдеться в заяві лікаря.

О'Коннор додав, що протягом кількох тижнів Байдену потрібно буде носити спеціальний жорсткий бандаж.

Чинний президент США Дональд Трамп побажав Байдену одужання. "Одужуй швидше!" - написав він, ретвітнувши відео, де Байден, ймовірно, покидає лікарню.

Нагадаємо, Байден, як очікується, відновить традицію мати у Білому домі домашніх тварин, яка зникла за правління Трампа. Він був першим президентом за більш ніж 100 років, у якого не було домашніх улюбленців. З родиною Байденів у Білий дім прийдуть дві німецькі вівчарки, Чемп і Мейджор.