У Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3 тисячі років
У Єрусалимі дев’ятирічний хлопчик знайшов золоту прикрасу, якій 3 тисячі років
Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону
Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону
Арахамія: уряд розмірковує над можливістю введення “інтелектуального локдауну”
Арахамія: уряд розмірковує над можливістю введення “інтелектуального локдауну”
У Мінську та інших білоруських містах затримали понад 260 протестувальників (оновлено)
У Мінську та інших білоруських містах затримали понад 260 протестувальників (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Будівництво "Північного потоку-2" відновиться в грудні
Будівництво "Північного потоку-2" відновиться в грудні
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Голодомор vs Чорна п'ятниця: чи шмотки важливіші за пам’ять?
Голодомор vs Чорна п'ятниця: чи шмотки важливіші за пам’ять?
Последняя бандероль
Последняя бандероль
ГоловнаСвіт

​Найстаріший американський словник назвав словом 2020 року "пандемію"

З початку пандемії COVID-19, 11 березня, кількість запитів цього слова зросла на 115 806% порівняно з тим самим днем рік тому.

​Найстаріший американський словник назвав словом 2020 року "пандемію"
Фото: merriam-webster.com

Найстаріший американський тлумачний словник Merriam-Webster обрав словом року іменник "pandemic" (пандемія).

Про це повідомляють на сайті словника.

Зазначається, що 11 березня, коли Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення COVID-19 пандемією, кількість запитів цього слова на сайті Merriam-Webster зросла на 115 806% порівняно з тим самим днем рік тому.

Серед 11 слів, які користувачі словника шукали найчастіше, були "coronavirus" (коронавірус), "defund" ("урізати фінансування"), "Mamba" (Мамба), "Kraken" (Кракен), "quarantine" (карантин), "antebellum" (довоєнний період), "schadenfreude" (зловтіха), "asymptomatic" (безсимптомний), "irregardless" (незалежно від), "icon" (ікона) і "malarkey" (нісенітниця).

Минулого року словник Merriam-Webster обрав словом року "they" (вони).

Нагадаємо, британський словник Collins назвав найпопулярнішим словом року "локдаун".

Оксфордський словник не зміг визначити одне слово 2020 року. Лінгвісти зазначили, що це не той рік, який можна вмістити в одне слово.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також