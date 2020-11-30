​Найстаріший американський словник назвав словом 2020 року "пандемію"

З початку пандемії COVID-19, 11 березня, кількість запитів цього слова зросла на 115 806% порівняно з тим самим днем рік тому.

Найстаріший американський тлумачний словник Merriam-Webster обрав словом року іменник "pandemic" (пандемія).

Про це повідомляють на сайті словника.

Зазначається, що 11 березня, коли Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення COVID-19 пандемією, кількість запитів цього слова на сайті Merriam-Webster зросла на 115 806% порівняно з тим самим днем рік тому.

Серед 11 слів, які користувачі словника шукали найчастіше, були "coronavirus" (коронавірус), "defund" ("урізати фінансування"), "Mamba" (Мамба), "Kraken" (Кракен), "quarantine" (карантин), "antebellum" (довоєнний період), "schadenfreude" (зловтіха), "asymptomatic" (безсимптомний), "irregardless" (незалежно від), "icon" (ікона) і "malarkey" (нісенітниця).

Минулого року словник Merriam-Webster обрав словом року "they" (вони).

Нагадаємо, британський словник Collins назвав найпопулярнішим словом року "локдаун".

Оксфордський словник не зміг визначити одне слово 2020 року. Лінгвісти зазначили, що це не той рік, який можна вмістити в одне слово.