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Оксфордський словник не зміг обрати одне слово року-2020

Учені-лінгвісти відзначили, що це не той рік, який можна вмістити в одне слово. 

Оксфордський словник не зміг обрати одне слово року-2020
Фото: Amazon

Оксфордський словник не зміг визначити одне слово 2020 року. Лінгвісти зазначили, що це не той рік, який можна вмістити в одне слово.

На сайті Oxford Language замість традиційного слова року опублікували розширену доповідь про слова, що набули поширення в різних країнах.

Для Канади, Великобританії та Австралії це слово lockdown ("локдаун"), для США – shelter-in-place ("укриття на місці", "укриття"), для Сингапуру і Великобританії – circuit breaker ("автоматичний вимикач"), для Малайзії - MCO - movement control order ("порядок керування рухом"), для Філіппін – ECQ - enhanced community quarantine ("посилений соціальний карантин").

Фото: Оксфордський словник

"Ми детально розглядаємо теми, які були в центрі уваги нашого мовного моніторингу цього року, включно з Covid-19, та всі пов'язані словникові запаси, політичну та економічну волатильність, соціальну активність, навколишнє середовище та швидке впровадження нових технологій та поведінки підтримку віддаленої роботи та проживання", - йдеться у звіті.

Минулого року Оксфордський словник визнав словом року climate emergency, яке перекладається як "надзвичайна кліматична ситуація".

Нещодавно британський онлайн-словник Collins назвав "локдаун" (lockdown) найпопулярнішим словом 2020 року.

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