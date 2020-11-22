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У Білорусі силовики знову затримують протестувальників

Правозахисники повідомили про щонайменше 203 затриманих мітингарів. 

Фото: TUT.by
У Білорусі у неділю, 22 листопада, правоохоронці знову почали затримувати протестувальників та застосували проти них спецзасоби.

У МВС Білорусі заявили, що затримували "осіб, які порушували громадський порядок і чинили спротив співробітникам міліції", пише "Інтерфакс-Захід".

Фото: TUT.by

Як пише "Укрінформ", спецзасоби були задіяни проти мітингарів на станції метро "Кам'яна Гірка". За даними правозахисного центру, затримали 203 людини. Це мешканці Мінська, Гродно, Заславля, Новополоцька і Пінська. 

Нагадаємо, що в Білорусі тривають протести через результати виборів, згідно з якими Олександра Лукашенка було оголошено переможцем. Мітингарі наполягають, що результати були сфальсифіковані.

Лідерка опозиційного руху Світлана Тихановська неодноразово закликала Лукашенка передати владу.

Проти офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У так званому чорному списку перебувають 55 представників керівництва країни, зокрема Олександр Лукашенко і силовики. Їм забороняється в’їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Легітимність Олександра Лукашенка як президента Білорусі в Євросоюзі не визнають. У МЗС України заявили, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.

Цього тижня Україна долучилася до санкцій ЄС проти Білорусі. 

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