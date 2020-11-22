У США зареєстрували антиковідний препарат REGN-COV2, яким лікували Трампа

Ліки призначені для пацієнтів старших ніж 12 років, які важать не менше 40 кілограмів і мають високий ризик переходу до важкої форми ковіду.

У США екстрено зареєстрували препарат REGN-COV2 для лікування COVID-19.

Про це повідомили в Управлінні із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

Виробником препарату є компанія “Regeneron Pharmaceuticals”.

Управління видало дозвіл на екстрене використання суміші моноклональних антитіл казиривімабу та імдевімабу для хворих із легкою та середньою формою коронавірусної хвороби.

Ці антитіла відзеркалюють антитіла, що виробляють людські організми для боротьби з інфекціями. Препарат має перешкоджати потраплянню коронавірусу у клітини.

Пацієнти мають бути старшими ніж 12 років, важити не менше 40 кілограмів і мати високий ризик переходу до важкого стану. Призначати ліки можна також людям похилого віку і людям з хронічними захворюваннями. Однак вони заборонені для хворих у важкому стані і тих, хто потребує кисневої терапії.

“Казірівімаб і імдевімаб слід вводити разом внутрішньовенною (IV) інфузією. Безпеку і ефективність цієї експериментальної терапії для лікування COVID-19 продовжують оцінювати”, – йдеться у повідомленні.

Додамо, у жовтні REGN-COV2 використовували для лікування від ковід президента США Дональда Трампа. За словами Трампа, йому стало краще відразу ж після прийняття ліків.

Також за інформацією американських ЗМІ, уряд США виділив 500 мільйонів доларів на розробку цього препарату.

Нагадаємо, вакцина від COVID-19, яку розробили американська Pfizer і німецька BioNTech, буде коштувати для Європи по 15,5 євро за дозу.

Загалом Євросоюз витратить на закупівлю вакцини від Pfizer від 3,1 до 4,65 млрд євро і ще близько 5 млн євро за альтернативну вакцину CureVac