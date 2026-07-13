Цифровізація не замінить учителя. Але вона вже змінює школу

Але головний висновок цьогорічного фестивалю «Вчителі майбутнього» звучить просто: цифровізація не замінює вчителя. Вона змінює інструменти, з якими він працює. Для нас у видавництві це вже давно не є абстрактною дискусією. Ми щодня працюємо з учителями, авторами підручників, методистами, цифровими платформами й бачимо, як змінюється реальний запит школи. І тут випливає найважливіша думка: цифровізація — це не кінцева мета, а лише один із кроків до сучасної школи.

Українська школа вже живе в цифровій реальності. Учителі використовують штучний інтелект, працюють із цифровими платформами, поєднують паперові підручники з інтерактивними вправами, проводять уроки онлайн, офлайн і в змішаному форматі.

Фото: EPA/UPG

Саме тому у світі дедалі частіше говорять про створення освітнього середовища, у якому технології допомагають педагогу працювати ефективніше, а дитині — навчатися цікавіше, глибше й усвідомленіше.

Свого часу багато хто вірив, що достатньо замінити паперовий підручник планшетом — і освіта автоматично стане кращою. Сьогодні ми вже знаємо, що це не працює. Технології самі по собі не навчають. Потрібний вчитель.

ШІ як асистент вчителя

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Штучний інтелект може допомогти підготувати матеріали до уроку і він дедалі частіше стає персональним асистентом учителя. Освітяни розповідають, що використовують ChatGPT, Gemini та інші сервіси для генерації тестів, вправ, планів уроків, ідей для ігор та адаптації складних текстів до рівня учнівства. Такі інструменти можуть економити до 40 % часу на підготовку. І чим більше технології беруть на себе рутинну роботу, тим важливішою стає людина, яка стоїть перед класом.

Цифрові платформи можуть швидко перевірити знання учнів. Інтерактивні вправи дозволяють пояснити складні теми простіше. Але жоден алгоритм не навчить дитину критично мислити, співпрацювати, співчувати чи ставити запитання. Це завжди залишатиметься завданням учителя.

Технологія не знає, чому саме цього разу діти не зрозуміли тему. Не помітить, що сьогодні клас втомлений після безсонної ночі. Не відчує, коли варто сповільнитися, змінити приклад чи підтримати дитину, яка засумнівалася у своїх знаннях. Тому ШІ не замінює вчителя. Він забирає технічну роботу, щоб у педагога залишалося більше часу на головне — взаємодію з дітьми.

Мене вразило, як точно на фестивалі цю думку сформулювала одна з учасниць:

«Ми вже навчилися генерувати конспект уроку через ChatGPT за дві хвилини. Але коли вночі була тривога, а зранку в класі немає світла, дітям потрібен не штучний інтелект. Їм потрібні мої спокійні очі, жива розмова і простий та зрозумілий підручник, за яким вони можуть працювати самі».

Ця фраза — найкраща відповідь на всі дискусії про штучний інтелект. Технології можуть підготувати урок, але провести його по-людськи здатний лише вчитель.

Найближчими роками освіта стане більш гнучкою, цифровою та персоналізованою. Зростатиме роль штучного інтелекту, інтерактивних платформ, змішаного навчання, цифрової безпеки й розвитку м’яких навичок. А вчитель дедалі більше виступатиме не лише джерелом знань, а фасилітатором, наставником і провідником дитини в інформаційному просторі.

Після появи ШІ учитель став затребуваним ще більше. І тому наше завдання: створювати та поєднувати в освітню екосистему найкращі інструменти для педагогів. Лише тоді цифровізація працюватиме на головну мету — якісну освіту для кожної дитини.

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Якщо змінюється роль учителя, має змінюватись і підручник

Освітянам потрібна ціла система підтримки: інтерактивні вправи, QR-коди, відео, цифрові ресурси, готові матеріали для оцінювання, методичний супровід, який допомагає економити час. Підручник стає частиною сучасного уроку і не існує окремо від цифрового середовища. Якщо ШІ бере на себе частину технічної роботи, то й навчальні матеріали мають допомагати вчителю зосередитися на тому, що має найбільшу цінність.

Сучасне видавництво вже не може мислити лише категорією друкованої сторінки. Його завдання — створювати навчальну екосистему, у якій паперовий підручник, цифрові матеріали й методична підтримка працюють разом. Сьогодні навколо нього формується ціла екосистема: QR-коди з паперових сторінок ведуть на цифрову платформу IZZI з інтерактивними вправами, тестами, відеоматеріалами та електронними версіями навчальних видань. Учитель може використовувати ці матеріали як під час уроку, так і для дистанційного чи змішаного навчання, а учні — повертатися до них у зручний час.

Цифровізація починається з підтримки вчителя

Фестиваль «Вчителі майбутнього» ще раз підтвердив: українські педагоги відкриті до змін. Вони активно використовують штучний інтелект, шукають нові формати роботи, готові експериментувати. Але водночас вони потребують якісних інструментів, які реально полегшують роботу та допомагають навчати дітей.

Саме такий запит сьогодні визначає і нашу роботу: бути партнером вчителя, розробляти освітні рішення, вивчати світові тенденції, впроваджувати інновації та допомагати школам адаптуватися до нових викликів.

Лише за останній рік понад 10 000 учителів долучились до курсів підвищення кваліфікації від нашого видавництва, взяли участь у вебінарах, практикумах і професійних спільнотах, освоїли нові інструменти й навчились інтегрувати їх у власний навчальний процес.

Майбутнє освіти крок за кроком

Українська освіта зараз переживає один із найскладніших періодів у своїй історії. Війна, демографічні зміни, технологічна революція, нові вимоги до компетентностей дітей — усе це змушує переосмислювати звичні підходи.

Тому майбутнє освіти формується не однією реформою і не однією технологією. Воно складається з багатьох кроків: сучасного змісту навчання, якісних підручників, цифрових сервісів, професійного розвитку вчителів, відкритості до інновацій та постійного діалогу з освітянською спільнотою.

Цифровізація — лише один із цих кроків. Але саме вона допомагає зробити наступні кроки швидшими, доступнішими та ефективнішими. І якщо ми хочемо будувати школу майбутнього, потрібно вже сьогодні створювати умови, у яких учитель зможе використовувати їх на користь кожної дитини.