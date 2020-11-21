Китай запропонував G20 створити сертифікати здоров'я

Голова КНР Сі Цзіньпін запропонував створити єдиний міжнародний механізм так званих сертифікатів здоров'я, які взаємно визнавалися б у різних країнах. Про це він заявив під час саміту G20, який проходить у віртуальному форматі, передає Xinhua.

За задумом, механізм має бути заснований на результатах тесту на нуклеїнові кислоти і використовувати загальноприйняті QR-коди. Лідер Китаю висловив надію на те, що дедалі більше країн будуть приєднуватися до цієї системи.

Цзіньпін пояснив, що на тлі зусиль щодо стримування поширення коронавірусу необхідно відновити безперебійну роботу глобальних виробничих ланцюжків, а також поставок. Крім цього, за його словами, необхідно знизити мита і бар'єри для торгівлі, а також вивчити можливість лібералізації торгівлі основними медичними товарами.

Система кодів здоров'я діє в Китаї практично з початку пандемії. Її запустила платформа Alipay на базі свого додатку. Користувач вносить інформацію про себе, включаючи медичні показники, історію переміщень і контактів з хворими COVID-19.

Система присвоює йому код: зелений, жовтий або червоний. Власники зеленого коду здоров'я можуть вільно переміщатися. Тим, у кого жовтий код, рекомендована самоізоляція на один-два тижні. Якщо ж код червоний, то необхідний 14-денний карантин. Після виконання вимог колір коду змінюється.

Система була введена в лютому в місті Ханчжоу, але швидко поширилася на решту Китаю.

Навесні активно обговорювалося питання створення "паспортів здоров'я", в яких би прописувалась інформація про те, що людина перехворіла на коронавірус. Такі ідеї, зокрема, висловлювалися в Німеччині, Греції та Італії. Передбачалося, що на основі цього документа з його власника зніматимуть кілька обмежень, запроваджених у рамках боротьби з пандемією.

У Всесвітній організації охорони здоров'я виступали проти "імунних паспортів" через брак даних про утворення імунітету і різницю в рівні імунітету у різних людей.