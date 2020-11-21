Президент Естонії Керсті Кальюлайд звільнила з посади міністра освіти і науки Майліс Репс за використання службового авто в особистих цілях.

"Вчора ввечері (20 листопада - ред.) прем'єр-міністр Юрі Ратас направив мені прохання про відставку міністра освіти і науки Майліс Репс, і сьогодні я підписала рішення про звільнення її з посади за пропозицією прем'єр-міністра", - зазначено на офіційному сайті президентки.

Про своє рішення піти у відставку Майліс Репс сповістила громадськість ввечері 20 листопада. Воно пов'язане з публікацією статті, в якій йдеться про те, що міністр використовувала службовий автомобіль в особистих цілях.

Естонське видання Ohtuleht протягом трьох днів стежила за Репс і її сім'єю, після чого опублікувало фото, на яких видно, як її дітей відвозять на службовій машині в школу і в гуртки за інтересами, що викликало в суспільстві неоднозначне ставлення як щодо міністра, так і видання.

Фото: facebook.com/repsmailis/

За словами колишнього водія міністерки, він був не єдиним співробітником Міністерства освіти, який займався доглядом за дітьми та їх транспортуванням.

Крім цього, журналісти видання проаналізували минулі подорожі Репс і з'ясували, що у 2018 році вона використала службову машину для того, щоб поїхати на відпочинок до Хорватії.

Варто додати, що Репс виховує шістьох неповнолітніх дітей.

Вона працювала міністром освіти з 2016 року. Також Репс займала цей пост в період з 2002 по 2003 рік і з 2005 по 2007 рік. Надалі Репс продовжить роботу як депутат естонського парламенту.