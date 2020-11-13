Естонія готова долучитися до "Кримської платформи"

Естонія готова долучитися до української ініціативи щодо формату "Кримська платформа".

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Естонії у Twitter.

"Будучи відданим прихильником міжнародного порядку, заснованого на правилах, Естонія зобов'язується брати участь у Кримській платформі, ініційованої Україною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму. На думку глави МЗС, Україна повинна вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. Він проходитиме щорічно 26 лютого – у день опору Криму російській окупації.

Провести в Україні перший Кримський саміт Міністерство закордонних справ України планує у 2021 році.