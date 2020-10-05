МЗС хоче провести Кримський саміт у 2021 році

Міністерство закордонних справ України планує у 2021 році провести в Україні Кримський саміт.

Про це заявила заступниця глави МЗС Еміне Джапарова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Мета - це систематизувати вже наявні заходи. Це всі резолюції, заяви, декларації, які ми маємо, які важливі з точки зору недопущення ще гірших масштабів репресій в окупованому Криму, але і нові ініціативи, зокрема це Кримський саміт, який ми плануємо провести у 2021 році в Україні. Ми вважаємо, що цей саміт має бути постійним, це ініціатива України і, відповідно, запрошення від України. На сьогодні Міністерство закордонних справ якраз опрацьовує коло країн, які приєднаються до цієї ініціативи", - сказала Джапарова.

Заступниця міністра зазначила, що запрошення приєднатися до цієї платформи є відкритим для всіх країн, які вбачають у цьому доцільність. А Кримська платформа має покривати кілька вимірів, зокрема, найвищий політичний рівень (лідери країн, перші особи держав), рівень міністрів закордонних справ, міністрів оборони, парламентський рівень та експертний рівень.

"Наголошу, що ми ухвалили рішення, що РФ буде запрошено до участі в заходах Кримської платформи, проте враховуючи, що для нас не є секретом нецивілізована поведінка РФ, ми не очікуємо, що вона прийме це запрошення", - додала Джапарова.

За її словами, розглядається кілька дат проведення саміту, зокрема одна з них - це 26 лютого, День кримського спротиву російській окупації.

Нагадаємо, 30 вересня в МЗС заявили, що розцінюють ідею зробити окупований Крим переговорним майданчиком щодо конфлікту в Нагірному Карабасі як "сезонне загострення у маріонеток Кремля".