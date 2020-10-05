"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
У Мінську проти демонстрантів застосували водомети, у Вітебську - газ (оновлено)
У Мінську проти демонстрантів застосували водомети, у Вітебську - газ (оновлено)
Державне ЗМІ Білорусі "перейменувало" Україну на "колишню УРСР"
Державне ЗМІ Білорусі "перейменувало" Україну на "колишню УРСР"
На проспекті Свободи у Києві маршрутка збила трьох людей на переході, одна жінка померла (оновлено)
На проспекті Свободи у Києві маршрутка збила трьох людей на переході, одна жінка померла (оновлено)
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
Уперше за 206 років Папа Римський підписав енцикліку за межами Ватикану
У Єгипті перед пресою відкрили саркофаг, якому понад 2500 років
У Єгипті перед пресою відкрили саркофаг, якому понад 2500 років
Азербайджан повідомив, що вірменська армія нанесла удар по місту Гянджа
Азербайджан повідомив, що вірменська армія нанесла удар по місту Гянджа
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
Командування Повітряних сил оприлюднило схему повітряного руху на військовому аеродромі перед катастрофою літака з курсантами
ГоловнаПолітика

МЗС хоче провести Кримський саміт у 2021 році

РФ запросять до участі в заходах Кримської платформи.

МЗС хоче провести Кримський саміт у 2021 році

Міністерство закордонних справ України планує у 2021 році провести в Україні Кримський саміт.

Про це заявила заступниця глави МЗС Еміне Джапарова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Мета - це систематизувати вже наявні заходи. Це всі резолюції, заяви, декларації, які ми маємо, які важливі з точки зору недопущення ще гірших масштабів репресій в окупованому Криму, але і нові ініціативи, зокрема це Кримський саміт, який ми плануємо провести у 2021 році в Україні. Ми вважаємо, що цей саміт має бути постійним, це ініціатива України і, відповідно, запрошення від України. На сьогодні Міністерство закордонних справ якраз опрацьовує коло країн, які приєднаються до цієї ініціативи", - сказала Джапарова.

Заступниця міністра зазначила, що запрошення приєднатися до цієї платформи є відкритим для всіх країн, які вбачають у цьому доцільність. А Кримська платформа має покривати кілька вимірів, зокрема, найвищий політичний рівень (лідери країн, перші особи держав), рівень міністрів закордонних справ, міністрів оборони, парламентський рівень та експертний рівень.

"Наголошу, що ми ухвалили рішення, що РФ буде запрошено до участі в заходах Кримської платформи, проте враховуючи, що для нас не є секретом нецивілізована поведінка РФ, ми не очікуємо, що вона прийме це запрошення", - додала Джапарова.

За її словами, розглядається кілька дат проведення саміту, зокрема одна з них - це 26 лютого, День кримського спротиву російській окупації.

Нагадаємо, 30 вересня в МЗС заявили, що розцінюють ідею зробити окупований Крим переговорним майданчиком щодо конфлікту в Нагірному Карабасі як "сезонне загострення у маріонеток Кремля".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також