Країни ЄС хочуть розширити обмін даними у боротьбі з тероризмом

Міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу після терактів у Відні, Парижі, Ніцці та Дрездені мають намір посилити координацію дій у боротьбі з тероризмом шляхом розширення обміну даними.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Доступ компетентних відомств до цифрових даних, які мають вирішальне значення для запобігання і припинення терактів, повинен бути забезпечений і поліпшений", - йдеться в проєкті спільної заяви міністрів.

Інформація про боротьбу з тероризмом повинна бути занесена в бази даних. У проєкті документа також вказується, що необхідно боротися із самими коренями релігійного екстремізму, зокрема подбати про те, щоб підготовка ісламських священнослужителів здійснювалася за змогою на території ЄС.

Міністри внутрішніх справ і юстиції країн ЄС мають намір до початку грудня розробити концепцію забезпечення внутрішньої безпеки і поліцейського партнерства.

Нагадаємо, 16 жовтня в передмісті Парижа хлопець кухонним ножем відтяв голову вчителеві історії, який демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда. Після вбивства він спробував утекти. Поліцейські застрелили його під час переслідування.

29 жовтня у Франції в місті Ніцца озброєний ножем чоловік напав на перехожих у базиліці Нотр-Дам. Через кілька годин в Авіньйоні у Франції поліція застрелила чоловіка, який з ножем спробував напасти на поліцейський патруль. Ще за кілька годин у місті Джидда на заході Саудівської Аравії невідомий з ножем вчинив спробу нападу на консульство Франції, поранивши охоронця.

1 листопада в історичному районі Старого Квебеку у Канаді зловмисник напав на людей з ножем. Двоє осіб загинули, а 5 отримали поранення.

2 листопада у Відні терористи напали на синагогу.