СБУ попереджає громадян про масштабні антитерористичні навчання по всій Україні

Служба безпеки України проводить масштабні багатоетапні антитерористичні навчання у більшості областей. Зокрема, минулого тижня тренувальні заходи почалися у Харківській, Херсонській та Сумській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що під час тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій із захисту стратегічно важливих об’єктів та кордонів держави.

"Метою проведення заходів є удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам. В ході тренувань під посиленим захистом перебувають об’єкти критичної інфраструктури, у тому числі енергетичної і транспортної системи", - йдеться у повідомленні.

У навчаннях беруть участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держприкордонслужби, Національної гвардії, Збройних Сил України, Держслужби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Фото: СБУ

Тренування проводяться в умовах максимально наближених до реальних.

В СБУ попереджають, що під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів.

СБУ звертається до громадян України із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Нагадаємо, з 14 квітня СБУ проводить антитерористичні навчання на Харківщині. Також учора антитерористичні навчання СБУ почалися на території Херсонській області. Особливу увагу приділено адміністративній межі з Кримом.