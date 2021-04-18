На Донбасі внаслідок мінометного обстрілу загинув український військовий, ще одного поранено

В зоні бойових дій на сході Україні російські війська обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовий загинув, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

“Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення не сумісні з життям, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, - йдеться у повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Нагадаємо, 17 квітня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення.