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На Донбасі внаслідок мінометного обстрілу загинув український військовий, ще одного поранено

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

На Донбасі внаслідок мінометного обстрілу загинув український військовий, ще одного поранено
Фото: agrimpasa.com

В зоні бойових дій на сході Україні російські війська обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовий загинув, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

“Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення не сумісні з життям, ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника”, - йдеться у повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Нагадаємо, 17 квітня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення.

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