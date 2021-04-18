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У Дніпрі змія заповзла до приватного будинку

Плазуна ловили п'ятеро рятувальників.

У Дніпрі у приватний житловий будинок заповзла змія.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“18-го квітня о 09:51 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на вулиці Електрозварювальна Новокодацького району міста Дніпро в приватний житловий будинок заповзла змія”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що жінка тримає плазуна шваброю у ванній кімнаті.

За допомогою спеціального інструменту для відлову змій, співробітники Служби порятунку виловили плазуна завдовжки 0,5 м.

Змію вивезено за межі міста.

“З громадянами проведено роз’яснювальну роботу, щодо застережень та заходів безпеки, у разі виявлення плазунів. До місця події залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки Головного управління”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, у Києві патрульні шукали прихисток для двох змій, з якими нетверезий і агресивний, чоловік розгулював містом і не на жарт налякав перехожих.

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