У Миколаєві досі шукають зниклого вночі рибалку

Чоловік зник після перекидання пластикового човна в акваторії Бузького лиману.

У Миколаєві продовжуються пошуки зниклого на воді рибалки в акваторії Бузького лиману.

Про це повідомили місцеві рятувальники.

“16 квітня о 23:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на відстані 300 м від берега, внаслідок перекидання пластикового човна в акваторії Бузького лиману, поблизу вул. Новобудівної Корабельного району м. Миколаєва, зник безвісти чоловік 1983 р.н”, – йдеться у повідомленні.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Про подію сповістив 40-річний чоловік, який також перебував у човні, але зміг самотужки дістатись до берега.

Для обстеження території залучався черговий караул 5 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Фото: mk.dsns.gov.ua

17 квітня до пошукових робіт залучено рятувальників аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та водолазів.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Також проведено моніторинг акваторії за допомогою квадрокоптерів.

На цей час пошуки тривають.

Нагадаємо, у січні на Львівщині та Кіровоградщині загинуло троє рибалок, які провалилися під кригу.