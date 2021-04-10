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Авіабригада МВС доставила жертву ДТП до обласної клінічної лікарні швидкої допомоги

Потерпілого було передано лікарям для надання кваліфікованої медичної допомоги.

У суботу, 10 квітня вертоліт ЄС-145 Єврокоптер доправив пацієнта з політравмою, отриманою внаслідок ДТП, з міста Броди на Львівщині до Львівської міської клінічної лікарні швидкої допомоги.

Про це йдеться на сайті ДСНС.

Після того, як вертоліт здійснив посадку на злітному майданчику лікарні, потерпілого було передано лікарям для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Фото: сайт ДСНС

Фото: сайт ДСНС

Фото: сайт ДСНС

Фото: сайт ДСНС

Фото: сайт ДСНС

Нагадаємо, 1 квітня рамках Єдиного аеромедичного простору на Львівщині на постійне чергування заступила бригада Авіаційної системи Міністерства внутрішніх справ. Окрім льотного складу, на пункті постійно чергуватимуть медики.

Бригада забезпечуватиме екстрену допомогу населенню 6-ти західних областей.

Це стало можливим завдяки реалізації спільного україно-французького авіаційного контракту з компанією "Airbus Helicopters". Проєкт у майбутньому розширять на Київщину та всі регіони України.

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