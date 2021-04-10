За минулу добу в Україні зафіксували 17 463 нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 9 квітня в Україні зафіксовано 17 463 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 684 дитини та 394 медпрацівники.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 398.

Госпіталізовано 4 709 осіб, виписано з лікарень – 4 263, одужало – 10 722, здійснено 122 181 тестувань: методом ПЛР – 54 420, методом ІФА – 22 900, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 861.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 605), Дніпропетровській (1 383), Харківській (1 343), Львівській (1 342) та Київській (1 133) областях

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 841 137 осіб, одужало – 1 405 826, летальних випадків – 36 779 і проведено 8 622 424 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, 52% українців висловили хвилювання через можливість особисто захворіти на коронавірус, 47% - не мають таких побоювань. Щодо здоров’я своїх близьких та рідних хвилюються 83%, не хвилюються - 17%.