МОЗ вивело Івано-Франківську область із "червоної" зони (оновлено)

До областей з найвищим рівнем епіднебезпеки додалася Харківщина.

З 11 квітня в Харківській області буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Натомість Івано-Франківська область з 10 квітня виходить із "червоної" зони.

Відповідне рішення на позачерговому засіданні 9 квітня схвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"За результатами Державна комісія вирішила:

встановити з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської області та застосувати на території Харківської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для “червоного” рівня епідемічної небезпеки;

скасувати з 00 годин 00 хвилин 10 квітня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Івано-Франківської області", - написав Немічнов у телеграм-каналі.

Оновлення. Як повідомив голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук, область переходить у "жовту" карантинну зону.

Із завтрашнього дня на Прикарпатті скасовуються обмеження на діяльність непродовольчих ринків, закладів освіти, сфери громадського харчування, торгових центрів, сфери торгівлі та обслуговування, роботу закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Відновить роботу приміський транспорт.

Усі ці заклади та транспорт зможуть функціонувати з дотриманням відповідних санітарних норм, передбачених для "жовтої" зони карантину.

"Вихід з «червоної» зони сьогодні став можливий завдяки відповідальній позиції громадян і бізнесу та злагодженій роботі всіх органів державної влади. Дякую жителям області, підприємцям за витримку та відповідальну громадянську позицію. Це справді врятувало десятки, а то і сотні життів", - заявив голова ОДА.

Коментуючи вихід Прикарпаття з "червоної" зони, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що на прикладі Франківщини "можемо впевнено сказати – адаптивний карантин працює і здатний показувати результат".

За його словами, наразі Івано-Франківська область входить до п’ятірки регіонів із найкращою епідситуацією.

"Так, це довгий шлях - обмеження червоного рівня почали діяти в Івано-Франківській області із 22 лютого 2021 року. Стабілізація захворюваності в регіоні відбулася протягом двох тижнів з моменту посилення обмежень, ще через тиждень відбулася стабілізація кількості пацієнтів “ковідних” лікарень регіону. Як результат, впродовж місяця кількість нових госпіталізацій та кількість “ковідних” пацієнтів зменшилась вдвічі", - написав Ляшко на своїй сторінці у фейсбуці.

Він додав, що завантаженість “ковідних” ліжок з киснем в Івано-Франківській області за останній місяць зменшилася із 63% до поточних 38%. Коефіцієнт виявлення випадків за останній місяць зменшився із 25% до поточних 13%, що свідчить про встановлення контролю над поширенням захворюваності в регіоні.

Головний санітарний лікар висловив сподівання, що вже найближчими днями із “червоного” рівня епіднебезпеки вийде Закарпатська область.

Нагадаємо, що Івано-Франківська область перебувала в "червоній" карантинній зоні найдовше в Україні - з 26 лютого. Останнім часом місцева влада в області почала вимагати скасування обмежень.