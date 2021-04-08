Івано-Франківську область з 9 квітня переведуть в "жовту" зону, - Ляшко

Закарпатська область також вийде з "червоного" рівня через кілька днів.

Івано-Франківська область з 9 квітня перейде з "червоної" в "жовту" зону за рівнем епідемічної небезпеки.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Найближчим часом також очікується вихід Закарпатської області з "червоної" зони.

"Івано-Франківська область, швидше за все, завтра буде виведена з "червоного" рівня епіднебезпеки. Вони досягли показників, які дозволяють перевести її в "жовтий" рівень. Закарпатська область також вийде з "червоного" рівня через день-два", - сказав Ляшко.

Він також повідомив, що в Україні поки не планується вводити тотальний локдаун, оскільки адаптивний карантин сприяє стабілізації ситуації з COVID-19.

Нагадаємо, напередодні Коломийська міська рада звернулася до Кабінету міністрів з вимогою скасувати "червону" зону в Івано-Франківській області, яка діє вже понад місяць. За словами депутатів, ситуація з рівнем захворюваності у громаді стабілізована, кількість хворих суттєво скоротилась. Депутати також заявили, що карантинні обмеження боляче вдарили по малому та середньому бізнесу, від податків якого сильно залежить бюджет громади.