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У Києві виявили 1 848 випадків ковіду за добу, 48 людей померли

Госпіталізували 189 пацієнтів з COVID-19 та 358 пацієнтів з підозрою на коронавірус та пневмонію.

У Києві виявили 1 848 випадків ковіду за добу, 48 людей померли
Фото: Пресслужба КМДА

За минулу добу в Києві підтвердили 1 848 випадків захворювання на COVID-19. 48 хворих померли, 717 пацієнтів одужали від коронавірусної недуги.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Учора до лікарень столиці госпіталізували 189 пацієнтів з COVID-19 та 358 пацієнтів з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Серед тих, хто захворів, - 1 094 жінки віком від 18 до 96 років, 744 чоловіки віком від 18 до 88 років, 25 дівчаток від 1 до 17 років, 23 хлопчики від 7 місяців до 16 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (323), Дарницькому (318) та Голосіївському (253) районах.

За весь час пандемії коронавірус виявили у 172 403 киян, 3 749 хворих померли, 109 499 осіб - подолали недугу.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 19 419 випадків ковіду, госпіталізовано 5 092 людей. Одужали 10 032 пацієнти, 464 - померли від ускладнень коронавірусної недуги.

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