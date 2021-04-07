Сьогодні в Миколаєві підприємці вийшли на мітинг проти карантинних обмежень. До них вийшов міський голова Олександр Сєнкевич і повідомив, що нічим не може допомогти.

Про це повідомляє "Суспільне".

На вимогу підприємців скасувати орендну плату Сєнкевич сказав: "Я не можу вплинути на вашу оренду. Необхідно говорити не зі мною, а з власником ринку".

Міський голова запросив на переговори представників ініціативної групи.

Фото: suspilne.media

Також проти карантину протестують і в Запоріжжі, пише місцеве видання "ZaBor".

Підприємці обурені, що місто знаходиться не в "червоній" зоні, ніхто не отримає ніякої компенсації з бюджету. На знак протесту люди перекрили рух трамвая.

Як повідомлялося, з суботи у цих містах ввели жорсткий карантин. У Миколаєві дозволили роботу громадського транспорту тільки вранці і ввечері по графіку, перевели всі класи на дистанційне навчання.

У Запоріжжі влада заборонила масові заходи, роботу ТРЦ, кафе та ресторанів.

Фото: zabor.zp.ua

Вчора карантинний протест також відбувся в Івано-Франківську. Мер міста підтримав мітингувальників.

Також підприємці перекривали вулиці у Полтаві.

Нагадаємо, 6 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про про виплату 8 тисяч гривень ФОПам і найманим працівникам, який Верховна Рада ухвалила 30 березня.