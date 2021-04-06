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Введення комендантської години або надзвичайного стану поки не розглядається, - Степанов

Він закликав громадян більш свідомо дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, а відповідні органи - контролювати їх виконання.

Введення комендантської години або надзвичайного стану поки не розглядається, - Степанов
Фото: Макс Требухов

Влада поки не розглядає.питання введення в країні більш жорстких карантинних обмежень, надзвичайного стану або комендантської години через ситуацію з поширенням COVID-19.

Про це заявив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє телеграм-канал "Коронавірус-інфо".

Він закликав громадян більш свідомо дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, а відповідні органи - контролювати їх виконання.

Нагадаємо, раніше сьогодні Степанов заявив, що кількість ліжок з киснем для пацієнтів із COVID-19 в Україні досягла максимуму, можливості медичної системи вичерпано.

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