Введення комендантської години або надзвичайного стану поки не розглядається, - Степанов

Влада поки не розглядає.питання введення в країні більш жорстких карантинних обмежень, надзвичайного стану або комендантської години через ситуацію з поширенням COVID-19.
Про це заявив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, повідомляє телеграм-канал "Коронавірус-інфо".
Він закликав громадян більш свідомо дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, а відповідні органи - контролювати їх виконання.
Нагадаємо, раніше сьогодні Степанов заявив, що кількість ліжок з киснем для пацієнтів із COVID-19 в Україні досягла максимуму, можливості медичної системи вичерпано.