МВС Молдови затримали підозрюваного у викраденні судді Чауса, решта виїхали в Україну
МВС Молдови затримали підозрюваного у викраденні судді Чауса, решта виїхали в Україну
МЗС закликає не денонсувати Харківські угоди
МЗС закликає не денонсувати Харківські угоди
Суддя КСУ Касмінін: «Я не виключаю, що подам у відставку»
Суддя КСУ Касмінін: «Я не виключаю, що подам у відставку»
Росія накопичує безпрецедентну військову могутність в Арктиці, – CNN
Росія накопичує безпрецедентну військову могутність в Арктиці, – CNN
Київ у перший день посиленого карантину. Фоторепортаж
Київ у перший день посиленого карантину. Фоторепортаж
США вимагають від РФ пояснити переміщення своїх військ біля кордонів України
США вимагають від РФ пояснити переміщення своїх військ біля кордонів України
Кличко назвав умови запровадження комендантської години в Києві
Кличко назвав умови запровадження комендантської години в Києві
В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
В Україні виявили південноафриканський штам ковіду. Що це означає?
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
В Дубаї затримали 11 українок, які знімалися оголеними на балконі
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Ще 12 856 українців отримали першу дозу CoviShield

На Київщині вчора не зробили жодного щеплення.

Ще 12 856 українців отримали першу дозу CoviShield
Фото: facebook/Оперативне командування "Південь”

За минулу добу, 5 квітня, в Україні 12 856 осіб отримали першу дозу щеплення проти коронавірусу. Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щеплено 304 680 людей, із яких двоє отримали по дві дози і завершили вакцинацію.

Такі дані наводить Міністерство охорони здоров’я.

Згідно з ними, вчора вакцинація проводилася 132 мобільними бригадами з імунізації та 619 пунктами щеплення.

Найбільшу кількість щеплень за минулу добу зробили в Києві (1 710) і Дніпропетровській (1 010) області, найменшу - 10 щеплень - на Херсонщині. Жодного щеплення 5 квітня не зробили в Київській області.

Станом на 5 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалася 413 561 людина.

Раніше Міністерство охорони здоров'я заявило, що люди, яким зробили перше щеплення індійською вакциною AstraZeneca/Covishield , можуть отримати другу дозу корейською AstraZeneca. Інші типи вакцин - від американської компанії Pfizer чи китайської Sinovac колоти цим людям не будуть, оскільки взаємозамінність різних вакцин не вивчена.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також