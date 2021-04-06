Ще 12 856 українців отримали першу дозу CoviShield

За минулу добу, 5 квітня, в Україні 12 856 осіб отримали першу дозу щеплення проти коронавірусу. Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу щеплено 304 680 людей, із яких двоє отримали по дві дози і завершили вакцинацію.

Такі дані наводить Міністерство охорони здоров’я.

Згідно з ними, вчора вакцинація проводилася 132 мобільними бригадами з імунізації та 619 пунктами щеплення.

Найбільшу кількість щеплень за минулу добу зробили в Києві (1 710) і Дніпропетровській (1 010) області, найменшу - 10 щеплень - на Херсонщині. Жодного щеплення 5 квітня не зробили в Київській області.

Станом на 5 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалася 413 561 людина.

Раніше Міністерство охорони здоров'я заявило, що люди, яким зробили перше щеплення індійською вакциною AstraZeneca/Covishield , можуть отримати другу дозу корейською AstraZeneca. Інші типи вакцин - від американської компанії Pfizer чи китайської Sinovac колоти цим людям не будуть, оскільки взаємозамінність різних вакцин не вивчена.