Вісім лікарень Хмельницької області отримали понад 10 тонн рідкого кисню, які допоможуть врятувати життя сотням пацієнтів з важким перебігом захворювання на коронавірус.

За повідомленнями місцевих лікарів, в регіоні спостерігається критична ситуація з постачанням рідкого кисню в медичні заклади. Через зростання темпів розповсюдження COVID-19 в країні спостерігається дефіцит життєво необхідного хворим кисню.

У цій критичній ситуації лікарі Хмельниччини направили відкрите звернення до всіх народних депутатів від Хмельницької області.

Відгукнулися Олександр Герега та Андрій Іванчук, які досягли домовленостей з приводу регулярних поставок кисню в медичні заклади Хмельницького та області. В результаті перші 10 тонн рідкого кисню від компанії «Карпатнафтохім» вже доставлені восьми лікарням області. Зокрема, допомогу отримали медзаклади Шепетівки, Ізяслава, Старокостянтинова, Славути, Городка, а також Хмельницька інфекційна лікарня, Хмельницька міська лікарня та Хмельницький госпіталь ветеранів.

Місцеві лікарі, які опинилися у вкрай скрутному становищі, вже висловили слова подяки народним депутатам, які оперативно вирішили питання з поставками кисню і тим самим врятували сотні життів. «Глибоко вдячна за допомогу, яку ви надаєте у цей скрутний час для жителів Хмельницької області зокрема. З 24-го числа наш заклад розпочав допомогу пацієнтам. Вже на сьогодні налічується близько 140 осіб з середньоважкою і важкою формою. Ми щиро вдячні за вашу небайдужість», - відзначила директорка Хмельницького госпіталю ветеранів війни Оксана Бочкарьова.

В свою чергу Олександр Герега підкреслив, що це далеко не остання партія рідкого кисню до місцевих лікарень. Команда політичної партії «За конкретні справи» продовжить докладати всіх зусиль задля того, щоб лікарні Хмельницької області не мали нестачі кисню для пацієнтів, хворих на COVID-19.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 квітня в Україні зафіксовано більше 10 000 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість активних хворих вже перевищила 369 000 осіб.