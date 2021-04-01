Поліція Києва отримала листа про нібито замінування усіх лікарень

Правоохоронці Києва перевіряють інформацію про нібито замінування усіх медичних установ.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. У відділі комунікації в коментарі LB.ua повідомили, що мова про "мінування" саме всіх лікарень, а не окремих.

"На електронну пошту поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що в лікарнях столиці закладено вибухівку. Правоохоронці, які прибули на виклик, ретельно обстежують приміщення медичних закладів та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів", - йдеться у повідомленні на сайті поліції.

Подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. За результатами перевірки їй буде надана правова кваліфікація.

Як повідомляє "Муніципальна Варта Києва", зокрема, повідомлення про вибухонебезпечні предмети отримали п'ята та сьома лікарні, які приймають пацієнтів, хворих на ковід.

Нагадаємо, вчора у столиці "замінували" посольство Росії, Київський апеляційний суд та житловий комплекс "Time".

25 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення кримінальної відповідальності за неправдиві мінування. Ухвалений закон передбачає, що неправдиве повідомлення про мінування критично важливих об'єктів інфраструктури, будівель державних органів, закладів охорони здоров'я та освіти буде каратися позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.